غزة – أعلنت إسرائيل امس تمديد الإغلاق الشامل الذي تفرضه في الضفة الغربية المحتلة، واستمرار تعليق عمل المعابر مع قطاع غزة.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على حسابه في “تويتر” أن الإغلاق المفروض في أول مايو، والذي كان من المفترض أصلا يوم أمس الجمعة، تم تمديده حتى يوم الاثنين القادم.

وأوضح أن هذا القرار جاء “بعد تقييم الوضع الأمني”، مشيرا إلى أن تقييما آخر سيجري غدا الأحد.

وذكّر أدرعي بأنه يسمح خلال فترة الإغلاق بمرور حالات انسانية وطبية واستثنائية بموافقة “منسق أعمال الحكومة في المناطق”، المعني بتنسيق الشؤون المدنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويأتي ذلك على خلفية سلسلة هجمات دموية شهدتها إسرائيل في الآونة الأخيرة وتصعيد التوترات حول مدينة القدس.

المصدر: RT