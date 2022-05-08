ليبيا – كشفت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة تصريف الأعمال عن استمرار الهيئة العامة للمعارض في استعداداتها لتنظيم الدورة الـ48 لمعرض طرابلس الدولي.

بيان صحفي صدر عن الوزارة طالعته صحيفة المرصد، أشار إلى إن أرض معرض طرابلس ستحتضن الفعاليات خلال الفترة الممتدة من الـ9 وحتى الـ15 من مايو الجاري، بإشراف ورعاية القائمين على المعرض ووزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة تصريف الأعمال.

وتابع البيان: إن هذه الدورة ستشهد مشاركة عدد من المؤسسات والشركات الحكومية، إضافة إلى 110 شركات ليبية وأخرى من 6 دول، هي تركيا وتونس والجزائر وإندونيسيا وإيطاليا رومانيا مختصة في الصناعات الغذائية ومواد البناء والاستيراد والتصدير والإنشاءات ومعدات المصانع.