ليبيا – قال القيادي في مدينة مصراته الموالي لتركيا الحبيب الأمين إنه لو لم يكن خالد المشري ومجلس دولة مختطفَين لما وجد عقيلة صالح ومجلسه المربوعة شريكًا لتقاسم الصفقات كممثلين محليين لنفوذ وهيمنة الدول.

الأمين أضاف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “ولما كانت الحكومة الموازية لتشكل، وقفل النفط أوراق ابتزاز يخر تحتها ضعاف الهمم وقصار النظر والظهر، ولما ساقتهم عرافة غوتيرش؟”.

وتابع: “حكومة عنوانها الاستقرار ولا تحب (سقوط قطرة دم) وغايتها كما تقول الرخاء والمصالحة والسلام، تقدم ميزانية ونهب وحرب لجنرال حرب انقلابي ليشق الطرق ويروي المزارع ويبني البيوت والمدارس والجامعات والمشافي ومصانع الحليب والعسل والرقائق المدمجة؟ حكومة البغدادي وخيمة العزيزية”.