ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي أيوب الأوجلي إن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ليس لديه أي ثقل على الأرض، مشيرًا إلى أنه مهما كانت أسباب زيارته إلى مدينة مصراتة فقد لا تبدو بالأهمية الكافية، كون الرئاسي خارج اللعبة السياسية برمتها.

الأوجلي وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أوضح أن الميليشيات وقادتها أكدوا منذ فترة أنها لن تشارك في أي صراع مسلح، لافتًا إلى أن تحركات المنفي وذهابه لمدينة مصراته لن تشكل أي ضغط على الميليشيات.

وشدد الأوجلي على أن الميليشيات لا تعتبر المجلس الرئاسي جسمًا يمكن التفاوض معه؛ نظرًا لكونه لا يملك ثقلًا على الأرض.