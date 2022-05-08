ليبيا – فسر المحلل الاقتصادي حسين البوعيشي انتشار تجارة الأرصفة بغياب دور الدولة في توفير الاستثمارات اللازمة للتنمية الاقتصادية خلال السنوات العشر الماضية، قائلًا: “إنه مع ندرة السلع نتيجة الحرب الروسية على أوكرانيا والغلاء في أسواق السلع، لجأ المواطن إلى نشاطات تجارية موازية لغرض توفير مصروف يومي للأسرة مع ارتفاع معدلات الفقر في ليبيا”.

البوعيشي شدد في تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” القطري على سيطرة الاقتصاد غير الرسمي على 90 في المائة من الاقتصاد الليبي، موضحًا أن المواطن يبحث عن عمل آخر لزيادة دخله، وسط تصاعد التضخم، خصوصًا مع وصول سعر قنطار الدقيق إلى ما يعادل 62 في المائة من قيمة الحد الأدنى للأجور.