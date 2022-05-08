روسيا – أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن دفاعاتها الجوية أسقطت خلال الليل قاذفتين أوكرانيتين من طراز “سو-24” ومروحية “مي-24” فوق جزيرة زمييني قبالة سواحل أوديسا بجنوب البلاد.

جاء ذلك في إفادة صباحية للمتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف الذي أضاف أنه تم أيضا إسقاط طائرة بدون طيار من طراز “Bayraktar-TB2” بالقرب من مدينة أوديسا.

وذكر المتحدث أنه تم تدمير فرقيطة (كورفت) للبحرية الأوكرانية من المشروع 1241 قبالة أوديسا أيضا، وذلك بصواريخ عالية الدقة أطلقت من الجو.

وفي المجموع، تم تدمير أربع طائرات أوكرانية وأربع مروحيات، بما في ذلك ثلاث على متنها عناصر من قوات الإنزال الجوي، وثلاث طائرات بدون طيار من طراز “Bayraktar-TB2” وزورق للهجوم والإنزال تابع للبحرية الأوكرانية في هذه المنطقة خلال آخر 24 ساعة.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية