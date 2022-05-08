تونس – هنأ الرئيس التونسي قيس سعيد نجمة التنس التونسية أُنس جابر بعد تتويجها بلقب بطولة مدريد للأساتذة بكرة المضرب.

ونشرت صفحة الرئاسة التونسية في “تويتر”: “رئيس الجمهورية قيس سعيد يتوجه إلى البطلة التونسية أُنس جابر بأحر التهاني إثر الانتصار الباهر الذي حققته مساء أمس السبت 7 مايو 2022 بمدريد ويؤكد على أن الإصرار على النجاح وعلى رفع التحديات هما الطريق إلى الفوز والانتصار”.

وتمكنت جابر البالغة 27 عاما من رفع كأس بطولة مدريد للأساتذة بفوزها في النهائي على الأمريكية جيسيكا بيغولا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، نتائجها: 7-5 و0-6 و6-2، خلال ساعة واحدة و54 دقيقة.

وهذا التتويج هو الثاني للبطلة التونسية خلال مسيرتها الاحترافية بعد الأول الذي حققته في بطولة بيرمنغهام الإنجليزية العام الماضي.

كما أصبحت جابر أول عربية تفوز ببطولة للأساتذة (ماسترز) ذات الألف نقطة.

المصدر: RT