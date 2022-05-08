الولايات المتحدة – احتفظ الملاكم الروسي دميتري بيفول بلقب بطل العالم حسب تصنيف رابطة الملاكمة العالمية WBA، بفوزه على متحديه المكسيكي ساوول “كانيلو” ألفاريز في النزال الذي جمعهما اليوم الأحد.

وفاز بيفول على ألفاريز بالنقاط في النزال الذي أقيم في مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا الأمريكية، بإجماع الحكام، بواقع: 115-113 و115-113 و115-111، ليحافظ على حزامه في رابطة الملاكمة العالمية WBA.

ورفع بيفول البالغ 31 عاما عدد انتصاراته خلال مسيرته الاحترافية إلى 20 انتصار على التوالي، منها 11 بالضربة القاضية، ولم يتجرع مرارة الهزيمة حتى الآن.

بينما مني ألفاريز البالغ 31 بالهزيمة الثانية في مسيرته، مقابل 57 انتصارا منها 39 بالضربة القاضية وتعادل في نزالين.

المصدر: rsport.ria.ru