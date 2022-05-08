السيسي: العمليات الإرهابية الغادرة لن تنال من عزيمة القوات المسلحة المصرية

السيسي: العمليات الإرهابية الغادرة لن تنال من عزيمة القوات المسلحة المصرية

مصر – أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي امس السبت أن العمليات الإرهابية الغادرة لن تنال من عزيمة القوات المسلحة في استكمال اقتلاع جذور الارهاب.

وقال السيسي في تدوينة على “تويتر”: “مازال أبناء الوطن من المخلصين يلبو نداء وطنهم بكل الشجاعة والتضحية مستمرين في إنكار فريد للذات وإيمان لن يتزعزع بعقيدة صون الوطن”.

وأضاف الرئيس المصري: “أؤكد لكم أن تلك العمليات الإرهابية الغادرة لن تنال من عزيمة وإصرار أبناء هذا الوطن وقواته المسلحة في استكمال اقتلاع جذور الإرهاب”.

وتابع قائلا: “أتقدم لشعب مصر العظيم وقواته المسلحة ولجميع أسر الضحايا بخالص العزاء ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين داعيا الله عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها”.

وفي وقت سابق اليوم أعلن الجيش المصري مقتل ضابط و10 جنود، وإصابة 5 أفراد خلال مواجهة مسلحة مع مجموعة إرهابية نفذت هجوما شرق قناة السويس.

وأفاد الجيش بأن القوات أحبطت هجوما إرهابيا على إحدى محطات رفع المياه بمنطقة شرق قناة السويس.

وأكدت القوات المسلحة استمرار جهودها فى القضاء على الإرهاب وإقتلاع جذوره.

المصدر: RT