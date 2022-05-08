ليبيا – نفى جهاز الشرطة الزراعية ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اندلاع حريق طال أشجار الصنوبر في متنزه النقازة في مدينة الخمس.

بيان صحفي صدر عن الجهاز اطلعت عليه صحيفة المرصد، أكد توجه دورياته في فرع المرقب لمكان الواقعة برفقة أفراد تابعين للزراعة وهيئة السلامة الوطنية لإخماد الحريق الذي تبين أنه ناتج عن إحراق القمامة وليس أشجار الصنوبر وفقًا لما تم تناقله.

وناشد الجهاز الجهات المسؤولة توفير الإمكانيات اللازمة لهيئة السلامة الوطنية التي تعاني من نقص في سيارات الإطفاء والمعدات مع اقتراب فصل الصيف.