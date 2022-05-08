الصين – طلبت السلطات الصينية من الوكالات والشركات الحكومية استبدال أجهزة الكمبيوتر المستوردة بأجهزة منتجة محليا في غضون عامين، وفقا لما أفادت به مصادر مطلعة لوكالة “بلومبرغ”.

وقالت المصادر إنه طلب من الموظفين تسليم أجهزة الكمبيوتر الأجنبية وبدلا من ذلك سيتم منحهم أجهزة كمبيوتر صينية تعمل على أنظمة تشغيل صينية.

وأشار محاورو الوكالة إلى إنه سيتم استبدال حوالي 50 مليون جهاز كمبيوتر تدريجيا على مستوى الحكومة المركزية وحدها.

وتسعى الصين إلى حماية أهم هيئاتها من التكنولوجيا الأجنبية وتسعى عموما إلى استبدال الأجهزة المستوردة بأخرى خاصة بها من أجل تقليل الاعتماد على خصوم جيوسياسيين، مثل الولايات المتحدة.

وأشارت الوكالة إلى أن قرار الصين سيؤثر بشكل مباشر على مبيعات الشركتين الأمريكيتين HP وDell، أكبر بائعين لأجهزة الكمبيوتر الشخصية في الصين بعد Lenovo الصينية.

كذلك أشارت “بلومبرغ” إلى أن أسهم التكنولوجيا الصينية الأخرى قفزت في الأسواق الصينية وبورصة هونغ كونغ اليوم الجمعة عقب قرار بكين.

المصدر: “بلومبرغ”