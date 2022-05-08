ليبيا – قال نائب رئيس الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة صبري الفرجاني إن نسبة ليبيا من الحجاج بحسب المملكة العربية السعودية بلغت 3531 حاجًا، وكانت نسبة ليبيا سابقًا نحو 7800 حاج.

صبري أشار في تصريح لمنصة “فواصل” إلى أنه سيتم اختيار حجاج العام من قرعة عام 2020 مع استثناء من تجاوزت أعمارهم 65 عامًا، بتعليمات من السعودية.

وتابع: “كان من الخطأ إجراء القرعة للحجاج قبل إعلان السعودية الحصة الخاصة بليبيا، وهو ما سبب حرجًا للهيئة”.

وأشار إلى أن القرعة ستجرى وفق كل تنسيقية للحج، وعددها نحو 14 في ليبيا، باستثناء من فوق 65 عامًا ثم ضرب العدد الباقي في نسبة 42% ليخرج العدد المقرر هذا العام لكل تنسيقية.

كما نوّه إلى أن البقية ممن فازوا بالقرعات سابقًا ولم يختاروا هذا العام، سيبقى حقهم محفوظًا الأعوام المقبلة.

ولفت إلى أنه قد يؤدي الاستعجال في إجراء القرعات سابقًا ونقصان حصة ليبيا، إلى إيقاف القرعة إلى عام 2025، لكثرة الفائزين بقرعات2020 و2021.