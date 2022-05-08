إسرائيل – أفادت مصادر عبرية بأن القوات الإسرائيلية اعتقلت منفذي عملية إلعاد قرب منطقة رأس العين قضاء يافا.

وأوضحت المصادر العبرية أنه تم اعتقال المنفذين أحياء دون مقاومة، حيث كانا يشعران بتعب وإعياء، لأنهما منهكان بعد أيام من المطاردة ودون ماء أو غذاء.

وأفاد الإعلام العبري بأن المشتبه بهما هما أسعد الرفاعي (19 عاما)، وصبحي أبو شاكر (20 عاما)، وكلاهما من منطقة رمانة في جنين بالضفة الغربية.

وتمت الإشارة إلى أنه تم اعتقال اللذين نفذا هجوم إلعاد، وتم القبض عليهما في نهاية عملية مشتركة لشرطة إسرائيل وجهاز الأمن العام والجيش الإسرائيلي، حيث اكتشف فريق مشترك المشبوهين بالقرب من المحجر.

فيما تم نشر اللقطات الأولى من لحظة الاعتقال للمنفذين واعتراف أحدهم واسمه اسعد الرفاعي، في حديث مع موثق مقطع الفيديو، أنهما خلال العملية “ضربوا ناس”، مع صديقه، المنفذ الثاني للعملية، صبحي صبيحات.

من جانب اخر أفادت صحيفة “يديعوت أحرنوت” الإسرائيلية بأن أحد منفذي عملية إلعاد ترك وصية يتضح من خلالها أن سبب خروجه هو وصديقه لتنفيذ العملية هو “الانتقام بسبب الأحداث في المسجد الأقصى”.

وفي تصريح صحفي، قال والد المعتقل صبحي صبيحات (أحد منفذي عملية إلعاد): “الاحتلال يتحمل مسؤولية كل ما يحدث، وابني كان يبكي عندما يشاهد الاعتداءات في الأقصى، وكان يثور من اعتداءات المستوطنين واقتحاماتهم بالأقصى، وهذا هو الدافع الوحيد لتنفيذه العملية مع صديقه”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت السلطات الإسرائيلية عن اعتقال منفذي عملية إلعاد، التي أسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 6 آخرين.

المصدر: RT + إعلام فلسطيني