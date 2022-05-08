ليبيا – كشفت بلدية زوارة عن عمل الأجهزة الأمنية والمدنية في معبر راس اجدير الحدودي مع تونس بأقصى طاقتها منذ أول أيام عيد الفطر ومن دون أي توقف.

ووفقًا لبيان صحفي صدر عن البلدية تابعته صحيفة المرصد‘ فإن هذا العمل جاء رغم العدد الكبير من المسافرين المغادرين للأراضي الليبية إلى تونس، مشيرًا إلى أن المعبر شهد زحامًا شديدًا بعد أن وصل عدد هؤلاء 25 ألفًا خلال اليوم الأول والثاني من أيام عيد الفطر فيما تصل حاليا مدة الإنتظار إلى الساعتين.

وتابع البيان: إن الفترة الأخيرة شهدت تحسنًا كبيرًا وملحوظًا في الخدمات والأمن في المعبر من خلال التعاون بين الأجهزة العاملة فيه، بعد أن وضعت خدمة المسافرين من أولوياتها عبر تقليص ساعات الانتظار ومكافحة كافة أنواع التهريب وضبط الوضع الأمني.