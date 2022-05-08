ليبيا – واكب تقرير إخباري نشره موقع أخبار “ذا ناشيونال” الدولي تطورات مطالبة ليبية للخاصة الملكية البريطانية بإعادة آثار مسروقة يعود تاريخها إلى ألفي عام.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أكد ورود رد مقتضب بالخصوص من المحامين الذين يتولون مهام التمثيل القانوني للخاصة الملكية لملكة بريطانيا أليزابيث الثانية إلى المحامي البريطاني من أصل ليبي محمد شعبان الذي يكافح لاستعادة ليبيا لهذه القطع الأثرية.

وبين التقرير أن الرد كان عبارة عن: “طلب منا من نمثلهم إبلاغك بأن الأعمدة لن يتم إرجاعها إلى ليبيا”، مشيرًا إلى أن هذه الآثار تتمثل في أعمدة “رخام إلجين الليبي” الموجودة حاليًا في حديقة “وندسور” الكبرى، بعد أن تم سرقتها في القرن الـ19 من بلدة لبدة الكبرى الآثرية الرومانية في مدينة الخمس.

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ونقل التقرير عن شعبان تأكيده أن رفض محاولات التعويض الودية مرارًا وتكرارًا جعله يتحرك للبحث عن وساطة من خلال منظمة التراث التابعة للأمم المتحدة “يونسكو” لاستعادة هذا الآثار التي استولى عليها الديبلوماسي البريطاني “اللورد إلجين”.

ووفقًا لشعبان فقد تم إرسال رسائل لشركة “ذا كراون إستيت” القائمة على إدارة الخاصة الملكية في أكتوبر من العام 2021 بشأن استعادة هذه الآثار، إلا أنه أصيب بخيبة أمل إزاء الردود التي تلقاها من الفريق القانوني الذي يمثل الملكة إليزابيث الثانية التي تستحوذ أرضها حاليا على الأعمدة الرخامية.

وأضاف شعبان: إن الأشهر الـ6 الأولى انقضت منذ اتصاله لأول مرة برسائل البريد الإلكتروني المهذبة التي تقول: “سنعود إليك” من دون تلقي شيء جوهري منذ شهور. مبينًا أنه تولى مهام تمثيل ليبيا في هذه القضية بعد أن سمع مرارًا وتكرارًا شكاوى حولها من أفراد المجتمع.

وتابع شعبان بالقول: إن المجتمع في ليبيا لا يرضى بوجود جزء من تراثه في ملكية التاج البرطاني. مبينًا أنه من الناحية الأخلاقية لا يوجد شك في أن هذا التراث قد سرق من الناس ويجب إعادته إليهم فيما تحدث التقرير عن أصول القصة في بلدة لبدة الكبرى الأثرية الرومانية.

ووفقًا للتقرير تم اعتبار أطلال هذه البلدة الرومانية الواقعة على شاطئ البحر الأبيض المتوسط واحدًا من مواقع التراث العالمي لـ”يونسكو”، مؤكدًا أن بروزها جاء إبان عهد الإمبراطور الروماني “سيبتيموس سيفيروس” في القرن الثاني الميلادي لتصبح ثالث أهم مدينة في إفريقيا وتنافس مدينتي قرطاج والإسكندرية.

وأضاف التقرير: إن البلدة تحولت على مر العصور اللاحقة موقعًا للنهب الاستعماري للبريطانيين والفرنسيين؛ إذ استولى الملك لويس الـ14 على نحو 600 من الأعمدة الرخامية لاستخدامها في قصوره في مدينتي فرساي وباريس، موضحًا أن الأعمدة سحرت لاحقًا القنصل البريطاني العام لطرابلس “هانمر وارينغتون”.

وتابع التقرير: إن “وارينغتون” قرر في العام 1816 نقل بعض الأعمال الحجرية القديمة إلى بريطانيا، في وقت شهد ذات العام إزالة أجزاء من البارثينون في اليونان وشحنها للأراضي البريطانية من قبل ديبلوماسي بريطاني آخر “توماس بروس” المعروف أيضًا باسم “إيرل إلجين الـ7”.

وبحسب التقرير توالى ضغط أثينا من أجل عودة نفائسها الأثرية التي تم أخذها عنوة ولم تمنح بصفة هدية بعد أن وصلت إلى حد الغنائم المسروقة من الاستعمار مشيرًا إلى أن “وارينغتون” استوحى من فكرة “إلجين” خطته لإقناع الوالي العثماني بالاستحواذ على هذا الإرث الليبي لصالح التاج البريطاني.

وأكد التقرير أن هذه الكنوز الحجرية تتصمن 22 عمودًا من الغرانيت و15 عمودًا رخاميًا و10 تيجان و25 قاعدة و7 بلاطات مفكوكة و10 قطع مأخوذة من كورنيش و5 بلاطات منقوشة وأجزاء مختلفة من المنحوتات الشكلية والحجر الجيري الرمادي.

وأوضح التقرير أن هذه القطع تم إيداعها في البداية في المتحف البريطاني، إلا أن العام شهد قيام المهندس المعماري للملك جورج الـ4 “السير جيفري وياتفيل” بتشييدها في “فيرجينيا ووتر” في “وندسور غريت بارك” فيما تم استبدال الأعمدة في معبد “أغسطس” المصطنع وهي الآن ملكية مدرجة من الدرجة الثانية.

وتابع التقرير: إن “ذا كراون إستيت” تدعي أن الأحجار التي بحوزتها كانت هدية، فيما تقول ليبيا إنه لا يوجد دليل على أن وارينغتون حصل على الآثار بشكل قانوني أثناء مهمته الديبلوماسية فسرقها فيما نقل عن شعبان قوله: لقد دعونا “وندسور” لتقديم دليل على الأصل القانوني للأعمدة ولكن تم تجاهلنا مرارًا وتكرارًا.

وقال شعبان: “كان ردهم الأخير عبارة عن خطاب مقتضب من سطرين يقولون فيه إنهم لن يعيدوا الأعمدة إلى ليبيا، إنه إهانة إلى حد ما ورد غير كافٍ بشكل يائس”. فيما بين التقرير أن المحامي البريطاني من أصل ليبي خبير في التحكيم الدولي ومثل ليبيا في نزاعات مماثلة سابقًا.

وأوضح التقرير أن شعبان مثل البلاد في العام 2011 في قضية القانونية لإعادة القطعة الأثرية المسروقة من مدينة شحات القديمة التمثال الجنائزي للإلهة اليونانية “بيرسيفوني” وعمره ألفا عام، إذ تم سرقته ونقله إلى بريطانيا فضلًا تفاوضه بنجاح على إعادة تمثال روماني للأميرة “دوناتيلا فلافيا”.

ووصف شعبان موقف الشركة الممثلة للخاصة الملكية بالمستند على الغطرسة والنفاق مضيفا بالقول: “هذه طريقة إمبريالية ومتغطرسة للغاية للقيام بالأشياء، وقيل لنا أن القيم البريطانية هي فعل الصواب لكن الشيء الصحيح هو إعادة ما هو حق للشعب الليبي ولا أعتقد أنهم غطوا أنفسهم بالمجد”.

من جانبه أفاد متحدث باسم الشركة أن الأعمدة ستظل معروضة للجمهور فهي سمة مهمة وقيمة لمشهد مياه “فيرجينيا” يستمتع عبرها الملايين من زوار “وندسور جريت بارك” في كل عام، فيما أكد شعبان أن هذا الأمر هو الذريعة لعدم إعادة القطع الأثرية.

وأضاف شعبان قائلًا: “هذا بالطبع لا معنى له بل هزلي إلى حد ما وحتى مهين، فباستخدام منطقهم، يمكننا أخذ بعض الحجارة من جدار هادريان وسحقها في بلد آخر ورفض إعادتها؛ لأن ملايين السياح يستمتعون، بها وبريطانيا لا تلتزم بتوقيعها على العديد من المعاهدات الدولية المتعلقة بحماية الممتلكات الثقافية”.

وأعرب شعبان عن أمله في أن يؤدي الاعتراف المتزايد بين المؤسسات بدورها في نهب التراث الثقافي خلال الحقبة الاستعمارية إلى تشجيع الملكة إليزابيث الثانية على أن تحذو حذوها، في وقت حاول فيه المحامي البريطاني من أصل ليبي حل الأمر بشكل ودي رغم فقدان الثقة بذلك بسبب تعامل الشركة.

وقال شعبان: “أظهرنا احترامًا كبيرًا حتى الآن وربما لم نحظى بالاحترام الذي نستحقه بالنسبة لنا، الآن لا شيء بعيد عن القيام به” فيما لم يتمكن القائمون على إعداد التقرير من زيارة الأعمدة بشكل ميداني لأنها مغلقة أمام الجمهور لأعمال الصيانة لعدة أشهر.

ترجمة المرصد – خاص