ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد القادر حويلي إن وفدًا من المجلس برئاسة القيادي الاخواني خالد المشري سيتوجه إلى القاهرة منتصف الأسبوع الجاري، استجابة لدعوة مجلس النواب المصري.

حويلي وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا يتمويل قطري، أوضح أن الوفد سيناقش تطوير العلاقات بين البلدين وخاصة في حوار المسار الدستوري بين الأطراف الليبية الذي سينعقد منتصف الشهر الجاري في القاهرة، إلى جانب سبل تذليل العقبات والصعوبات المتوقعة في طريق إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.