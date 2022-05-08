رقم خجول بلا منشطات.. الأمريكي كولمان يحرز أول سباق 100م بعد عودته من الإيقاف

رقم خجول بلا منشطات.. الأمريكي كولمان يحرز أول سباق 100م بعد عودته من الإيقاف

طوكيو – حقق العداء الأمريكي كريستيان كولمان المركز الأول في أول عودة له بسباق 100م بعد 18 شهرا من الإيقاف لانتهاكه قواعد مكافحة المنشطات، مسجلا 10.9 ثوان اليوم الأحد في طوكيو.

وحصد كولمان البالغ 26 عاما المركز الأول متقدما على كل من الياباني يوكي كويكي (10.22 ثوان) والأسترالي روهان براونينغ (10.23 ثوان).

وتعد هذه العودة خجولة لبطل العالم إذ لا يزال بعيدا جدا عن أفضل أداء لهذا العام في سباق السرعة هذا، والذي سجله الكيني فيرديناند أومانيالا في نيروبي (9.85 ثوان).

وقال كولمان الذي استأنف المنافسات في يناير الماضي، وكان أبرز الغائبين عن أولمبياد طوكيو الصيف الماضي: “شعرت بحالة جيدة للغاية. أنا متحمس لأنني افتتحت موسمي بتوقيت جيد. إنه شيء يمكنني البناء عليه. كان لدي الكثير من التوقعات في ما يتعلق بهذا السباق”.

المصدر: أ ف ب