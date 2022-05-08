ليبيا – دعت شركة البريقة لتسويق للنفط العاملين بالشركة إلى ضبط النفس وعدم الانجرار إلى ما يشغلهم عن القيام بأعمالهم، مؤكدة حرصها على وصول جميع المنتجات المستلمة والموزعة وفق المواصفات المعتمدة.

الشركة قالت في بيان لها، “ندعوكم الى ضبط النفس وعدم الانجرار إلى ما يشغلكم عن القيام بأعمالكم أو يحط من عزائمكم و مارسوا مهامكم بكل احتراف و مهنية تاريخكم شاهد لكم على ذلك وليس عليكم وطيلة 50 سنة متواصلة من العمل الدؤوب”.

وتابعت “نطمئن الجميع على كفاءة مستخدمينا وعملياتنا التشغيلية التي توثق جميع مراحل التعامل مع جميع المنتجات، وإصدار شهادات وتحاليل الجودة ومختبراتنا وغيرها أخرى تؤكد سلامة المنتجات والعمليات التشغيلية ولن نقول غير ذلك ولن نشير بأصابع الاتهام لأي كان و إننا نأخذ كل الملاحظات على محمل الجد”.

وأضافت: “بصفتنا شركة خدمية لا يسيئنا الادعاء أو التشكيك أو التشهير طالما الواقع يخالف الادعاء، متابعة نحن نقبل بكل صدر رحب كل نقد بناء شريف متى ما كان صادرا عن نفس صادقة وغيورة على مصلحة الوطن والمواطن”.

واستطردت: “نطمئن جميع الزبائن والعملاء من المواطنين والمؤسسات العامة و كبار الزبائن من المستهلكين و الشركات التجارية وتزويد السفن والطيران حرص الشركة على اتباع كل ما من شأنه وصول جميع المنتجات المستلمة و الموزعة وفق المواصفات القياسية المعتمدة و الموثقة من خلال اداراتنا المختصة”.

وأكدت بالقول: “إننا لا نتوانى دائما عن محاسبة المقصرين داخل نطاق واختصاص مهام و صلاحيات شركة البريقة ، و بأن الشركة تضع بياناتها و نتائج اختبارات منتجاتها الفورية و الاعتيادية في ذلك امام الجهات المعنية والمختصة وبأن الشركة تحتفظ بحق اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات إدارية و قانونية لحفظ حقوقها وحقوق العاملين بها”.

كما شددت” مصداقية العمل ومحاسبة النفس بكل شفافية وتجرد فلا مجال في مهامنا للإهمال او التقصير فهامنا وهي تمس العامة ما هي الا أمانة في الأعناق، مضيفة شركة البريقة لتسويق النفط ماضية إلى الأمام في أداء مهامها فهي قوية بكم وقوية بهؤلاء الصالحين من أبناء الوطن، فقوموا بأعمالكم كل من خلال مهامه وفي صمت كما عودتمونا دائما فواجبكم الخدمي الوطني يحتم علينا وعليكم الان واكثر من أي وقت مضى شحذ الهمم والإصرار على تقديم ما هو افضل واكثر من المهام المسندة إلينا وإليكم”.