عبد اللهيان يكشف عن نقله رسالة من نظيره الأوكراني إلى لافروف

عبد اللهيان يكشف عن نقله رسالة من نظيره الأوكراني إلى لافروف

طهران – كشف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان عن توسطه بين نظيريه الروسي سيرغي لافروف والأوكراني دميتري كوليبا.

وقال عبد اللهيان، أثناء مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم الأحد في طهران مع نظيره البولندي زبيغنيف راو: “حملت رسالة نظيري الأوكراني للسيد لافروف قبل فترة والتي كانت تحتوي على استعداد أوكرانيا للحوار ووقف إطلاق النار”.

وأعرب الوزير عن نية إيران مواصلة جهودها الدبلوماسية بغية إنهاء النزاع بين موسكو وكييف، مضيفا أن طهران “تعارض الحرب في أوكرانيا كما تعارض الحرب في اليمن وسائر أنحاء العالم”.

وتابع: “حل الأزمة الأوكرانية سياسي، وينبغي أن تفضي المفاوضات السياسية بين أوكرانيا وروسيا إلى وقف الاشتباكات ووقف إطلاق النار بأسرع وقت ممكن”.

وأبدى عبد اللهيان استعداد إيران لإرسال أطباء ومساعدات إنسانية إلى أوكرانيا.

المصدر: RT