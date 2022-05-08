ليبيا – قال الخبير العسكري شريف عراقيب إنه لا توجد قوى سياسية تدعم رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة في ليبيا، لكنه استطاع إغراء الميليشيات المسلحة على دعمه بأموال لا نهاية لها، وأدرج عناصر ميليشياوية في نطاق جدول المرتبات العسكرية وقدم اعتمادا كبيرا لها.

عراقيب وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية”، أوضح أن الوضع على الأرض مرعب، وقد ينشب صراع عسكري واسع في أي وقت نتيجة صراع الميليشيات للسيطرة على منافذ الدولة التي تدخل أموال لها.

وبين عراقيب أن الدبيبة بعد غياب الشرعية عنه أصبح ضعيفًا سياسيًا، واتكأ على ميليشيات كل همها الأموال فقط، وقد تنفلت زمام الأمور منه في أي لحظة إذا لم يسلم الحكومة لفتحي باشاآغا.