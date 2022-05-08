ألمانيا – فشل بايرن ميونيخ للمرة الثانية تواليا بتحقيق الفوز بعد تتويجه بطلا قبل أسبوعين، بسقوطه في فخ التعادل أمام مضيفه شتوتغارت المهدد بشبح الهبوط إلى الدرجة الثانية 2-2 الأحد.

وجاءت ثنائية البايرن عن طريق سيرجي جنابري وتوماس مولر (35 و44)، فيما أحرز تياجو توماس وساشا كلادزيتش هدفي شتوتغارت (8 و52).

ورفع بايرن رصيده في الصدارة إلى 76 نقطة متقدما على بوروسيا دورتموند بفارق 10 نقاط في المرحلة الـ33 قبل الأخيرة من بطولة ألمانيا لكرة القدم.

على ملعب أليانز أرينا وفي آخر مباراة له على أرضه، تعثر بايرن ميونيخ بالتعادل مع شتوتغارت الذي أبقى على آماله الضئيلة في البقاء في الدرجة الأولى لكنه على الأرجح سيخوض الملحق ضد ثالث دوري الدرجة الثانية لمعرف من منها سيلعب ضمن أندية النخبة الموسم المقبل.

وأفسد شتوتغارت بالتالي احتفالات الفريق البافاري الذي رفع لاعبوه درع الدوري بعد المباراة.

وكان الفريق البافاري خسر أمام ماينتس 1-3 في المرحلة السابقة وتم انتقاد لاعبيه لأنهم ذهبوا مباشرة بعدها في إجازة إلى إيبيسا الاسبانية علما أنه لم يعد لديهم أي شيء يلعبون من أجله بعد خروجهم المبكر من كأس ألمانيا ثم من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على يد فياريال الاسباني.

المصدر: “وكالات”