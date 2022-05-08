فرنسا – أحرز فريق نانت لقبه الرابع في مسابقة كأس فرنسا لكرة القدم بفوزه في المباراة النهائية على نيس بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما على ملعب “ستاد دو فرانس” في باريس.

ويدين فريق “الكاناري” إلى قائده لودوفيك بلاس الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة من ركلة جزاء في الدقيقة الـ47 من عمر اللقاء.

وهذا اللقب هو الرابع لفريق نانت في كأس فرنسا بعد أعوام 1979 و1999 و2000، والأول بشكل عام منذ أن توج بلقبه الثامن في الدوري الفرنسي عام 2001.

وسمح له هذا الفوز بحجز مركز له في دور المجموعات في مسابقة الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ” في الموسم المقبل.

وأقيمت المباراة النهائية للنسخة الـ105 من كأس فرنسا بقيادة حكم إمرأة للمرة الأولى منذ أن أبصرت المسابقة النور، وأمام مدرجات ممتلئة بعد التحرر من القيود والإجراءات الصارمة المتعلقة بفيروس كورونا، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2019، وبمواكبة حوالي 80 ألف متفرج.

المصدر: أ ف ب