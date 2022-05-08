أوكرانيا – يواصل الجيش الروسي لليوم الـ74 تنفيذ عمليته الخاصة في أوكرانيا بتدمير القدرات العسكرية الأوكرانية، وتحرير أراضي إقليم دونباس وحماية سكانه.
ميدانيا
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المصدر : RT