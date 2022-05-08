 لحظة بلحظة.. العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في يومها الـ74 – صحيفة المرصد الليبية
Search
آخر الاخبار
Home

أوكرانيا – يواصل الجيش الروسي لليوم الـ74 تنفيذ عمليته الخاصة في أوكرانيا بتدمير القدرات العسكرية الأوكرانية، وتحرير أراضي إقليم دونباس وحماية سكانه.

ميدانيا

  • قراء صحيفة بريطانية ينتقدون قرار جونسون بمساعدة أوكرانيا على حساب معيشتهم
  • بالفيديو.. ضربة صاروخية روسية تدمر معبرا عائما للقوات الأوكرانية
  • وزير الدفاع الروسي يقدم أرفع جوائز الدولة لمشاركي العملية العسكرية في أوكرانيا
  • سلطات دونيتسك تكشف إجمالي عدد اللذين تم إجلاؤهم من “آزوفستال” في ماريوبول
  • أنظمة الصواريخ الساحلية “باستيون” تدمر منشآت عسكرية أوكرانية بصاروخ “أونيكس” عالي الدقة
  • قياديان في لواء أوكرني لمشاة البحرية يكشفان هويات مرتزقة أجانب في صفوفه
  • دونيتسك: إصابة 9 مدنيين وتضرر 30 مبنى سكنيا بالقصف الأوكراني خلال الـ 24 ساعة الماضية
  • الدفاع الروسية: قواتنا الجوية استهدفت 130 منشأة عسكرية أوكرانية ودمرت منظومتي صواريخ “إس-300”
  • الدفاع الروسية: إسقاط قاذفتين ومروحية فوق “جزيرة الأفعى” وتدمير سفينة حربية أوكرانية قبالة أوديسا
  • الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية قصفت بصاروخ تكتيكي مدينة في مقاطعة خيرسون (فيديو)
  • ضابط أوكراني أسير يتحدث عن أداء سلاحين أمريكي وألماني داخل المدن
  • عقيد أوكراني أسير: حكومتنا خدعتنا وخذلتنا في ماريوبول
  • قديروف: تمت السيطرة على معظم مدينة بوباسنايا بجمهورية لوغانسك
  • دونيتسك: قوات كييف تقصف الأحياء السكنية بالأسلحة الثقيلة
  • الأمن الروسي يعتقل خلية نازية خططت لهجمات إرهابية في روسيا
  • مظاهرة في فيرونا الإيطالية تطالب برحيل “الناتو” عن أوروبا (فيديو)
  • الاستخبارات الأمريكية تنتقد التسريبات حول نقل واشنطن معلومات استخبارية لكييف
  • الدفاع الروسية: الإعلام العالمي يتجاهل جرائم النازيين في أوكرانيا

………………………………………………

ردود الفعل

  • قراء صحيفة بريطانية ينتقدون قرار جونسون بمساعدة أوكرانيا على حساب معيشتهم
  • إحياء ذكرى يوم النصر في بيروت ومشاركة كثيفة للبنانيين في مسيرة “الفوج الخالد” (فيديوهات + صور)
  • عبد اللهيان يكشف عن نقله رسالة من نظيره الأوكراني إلى لافروف
  • بوتين يهنئ 13 زعيما وشعبين
  • روغوزين محذرا ماسك: تحمل كالرجال مسؤولية إمداد القوات الأوكرانية بوسائل اتصال عسكرية
  • صحيفة ألمانية تتحدث عن “استفزاز غير مسبوق” من زيلينسكي للمستشار الألماني
  • فولودين عن العقوبات ضد روسيا: كل ما لا يقتلنا يجعلنا أقوى
  • أمين عام سابق للناتو: يجب أن تنضم السويد وفنلندا إلى الحلف الآن
  • خبير يعلق على آفاق تحويل إمدادات الغاز الروسي من أوروبا
  • مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية يدعو للتعامل بجدية مع موقف بوتين حيال توسع “الناتو”
  • مظاهرة في فيرونا الإيطالية تطالب برحيل “الناتو” عن أوروبا (فيديو)
  • الاستخبارات الأمريكية تنتقد التسريبات حول نقل واشنطن معلومات استخبارية لكييف
  • “على حافة الهاوية”.. الألمان يشتكون من الفقر بسبب العقوبات على روسيا
  • الرئيس البلغاري: إطالة أمد الأزمة الأوكرانية سينهي أوروبا

 

المصدر : RT