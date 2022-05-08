ليبيا – تابع تقريران إخباريان نشرهما موقع “عرب نيوز” الإخباري الدولي والطبعة الإنجليزية لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية تصريحات معنيين دوليين بالملف الليبي.

التقريران اللذان تابعتهما وترجمتهما صحيفة المرصد، نقلا عن المبعوث الأممي الأسبق “إيان مارتن” قوله خلال حفل إطلاق كتابه “كل الإجراءات اللازمة؟” الذي يتحدث فيه عن تجربته في ليبيا ودور الأمم المتحدة والتدخل الدولي فيها: إن البلاد بحاجة إلى مسؤولين جدد ليحكموها.

وقال مارتن: “ليس هناك شك في أن البلاد بحاجة إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية وحقيقة الأعداد الكبيرة من رشحوا أنفسهم لها تشير إلى ذلك، فيما كانت انتخابات العام 2012 ناجحة، إلا أن الحكومة التي تم تشكيلها فشلت في معالجة القضايا الرئيسية المرتبطة بالنزاع المستمر”.

وتابع مارتن قائلًا: “بينما أنتجت انتخابات العام 2014 مجلس النواب وكان من رشحوا أنفسهم والثقة العامة أقل بكثير، ومع ذلك وبعد 8 سنوات من تولي نفس الأشخاص مهامهم في البلاد يبدو أن السكان يبحثون عن التغيير، ففي ليبيا الرغبة في الديموقراطية داخلية لكنها فشلت بسبب النهج المفكك للمجتمع الدولي”.

وحث مارتن الفاعلين الخارجيين على العمل معًا ووضع خطة لدعم الانتخابات المعلقة بطريقة موحدة لمعالجة الاضطرابات المستمرة التي تجتاح البلاد منذ عقد من الزمن، مشيرًا إلى أن جانبًا من هذا لا يعني فقط اعتراف المجتمع الدولي بشرعية الفائز، ولكن إشراكه أيضا في العملية السياسية.

وشدد مارتن على أن الانتخابات الناجحة لها متطلبات معينة، ومنها وضع إطار عمل محدد بعد أن نجح الإطار المماثل في العام 2012 في انتخاب الحكومة وفشل في معالجة القضية الأمنية الملحة؛ لأنها كانت تفتقر إلى السلطة المطلوبة ولم يساعد الانخراط المجزأ للجهات الفاعلة الدولية في ذلك.

وبين مارتن أن الأمن يبقى مصدر قلق ملح، ما يعني أن نجاح أي حكومة جديدة سيعتمد على قدرتها على إشراك المجتمع الدولي في التعامل معها، فيما قال ستيفان دوغاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: إن إيجاد مبعوث أممي جديد يمثل أولوية قصوى للغاية.

ونقل التقريران عن دوغاريك قوله: إن الأولوية الأخرى تتمثل في تحسين حياة الشعب الليبي.

ترجمة المرصد – خاص