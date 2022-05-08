مطالب أممية بالتحقيق في أعمال عنف طائفية في إثيوبيا

مطالب أممية بالتحقيق في أعمال عنف طائفية في إثيوبيا

إثيوبيا – أعربت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه عن قلقها إزاء مواجهات دامية وقعت مؤخرا بين مسلمين ومسيحيين في إثيوبيا، وطالبت أديس أبابا بالتحقيق وتقديم الجناة للعدالة.

وقالت باشليه إنها “مستاءة جدا” من أعمال العنف هذه التي تسببت بمقتل 30 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من مئة شخص في نهاية أبريل في شمال اثيوبيا، بحسب احصائيه الأمم المتحدة.

وأضافت “يبدو أن مسجدين أحرقا ودمر مسجدان آخران جزئيا في غوندار”، وتابعت “في ما بدا ردا لاحقا، أحرق مسيحيان أرثوذكسيان وهما حيان، وقتل رجل بفأس وأحرقت خمس كنائس في جنوب غرب البلاد، فيما تضررت مناطق أخرى من الاشتباكات”.

ولفتت إلى أن الشرطة قد تكون أوقفت واعتقلت 578 شخصا على الأقل في أربع مدن على الأقل، على صلة بالمواجهات.

وأضافت باشليه “أطلب من السلطات الاثيوبية فتح تحقيقات معمّقة سريعًا، مستقلّة وشفّافة، حول كلّ حادث من الحوادث الدامية”.

ودعت باشليه السلطات الاثيوبية إلى “العمل على محاسبة المسؤولين”، مشددة على أن “المسؤولية الفردية للجناة أساسية لمنع المزيد من العنف”.

وطالبت أيضا إلى باتخاذ إجراءات أوسع للمصالحة بين المجتمعات في إثيوبيا ذات الغالبية المسيحية ولكن حيث تشكل الأقلية المسلمة نحو ثلث السكان.

وقالت “لتجنب حصول أعمال عنف دينية جديدة، يجب معالجة الأسباب الكامنة وراء هذا العنف بسرعة أساسية”، داعية إلى “مشاركة كبيرة للناجين والأسر والمجتمعات المتضررة”.

المصدر: وكالات