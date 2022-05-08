مصر – أكد وزير الكهرباء المصري، محمد شاكر، إن الربط الكهربائي مع اليونان يخدم أوروبا وإفريقيا، وإن المشروع سيحصل على منحة من الاتحاد الأوروبى بنصف التكلفة.

وأوضح شاكر، أن المشروع يسير بخطى سريعة للبدء في إنشاء خطوط النقل بين مصر واليونان، ويعتبر من أضخم المشاريع التي ستنفذها مصر خلال السنوات القليلة المقبلة، والذي يضم خطوط طويلة للغاية تحت مياه البحر لذلك يجب دراسة المشروع بأعلى معايير الدقة لضمان تنفيذه بأعلى جودة.

وأوضح شاكر، في تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، أن الربط مع اليونان سيحصل على منحة من الاتحاد الأوروبي تقدر بنصف تكلفة المشروع، نظرا لأنه يخدم أطراف عديدة وسيكون محور هام لنقل الطاقة لدول أوروبا.

ويرى شاكر أن الربط مع اليونان سيكون نقطة انطلاق لربط مصر مع دول أوروبا بالكامل، موضحا أن هناك استشاريا عالميا يقوم بعمل دراسات لكل جوانب المشروع على أعلى مستوى، ليتم تنفيذه بأفضل طريقة تليق بحجم مصر.

وقال الوزير المصري إن مشروع الربط الكهربائي مع اليونان تتراوح قدرته ما بين 2000 إلى 3000 ميغا وات، وفقا لما تحدده الدراسات الخاصة بالمشروع، موضحا أنه هذا المشروع يحظى باهتمام كبير من البلدين ومن المتوقع أن يسير بخطى سريعة في التنفيذ.

وكشف الوزير، أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء بدأت في إضافة مهمات كهربائية لرفع قدرة خط الربط الكهربائي القائم بين مصر والسودان واستقراره، وزيادة القدرة المنقولة بين الدولتين من القدرة الحالية 80 ميغاوت إلى 300 ميغاوات، موضحا أنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في أكتوبر 2022.

المصدر: اليوم السابع