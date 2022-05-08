فلسطين – برئاسة رئيس الحكومة، محمد اشتية، يتوجه وفد فلسطيني، اليوم الأحد، إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، للمشاركة باجتماع لجنة تنسيق المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني المزمع عقده الثلاثاء.

وفي حديث لإذاعة صوت فلسطين، أوضح استيفان سلامة، مستشار رئيس الوزراء لشؤون التخطيط وتنسيق المساعدات، قائلا: “إن لقاءات متنوعة سيجريها الوفد الفلسطيني برئاسة رئيس الوزراء جزء منها ستكون لقاءات فنية يوم الاثنين، ومعظم اللقاءات السياسية ستكون يوم الثلاثاء”، مؤكدا أن “اللقاءات الفنية ستكون بمشاركة وزير المالية ورئيس سلطة الطاقة والمياه ووزارة الاقتصاد والأمانة العامة لمجلس الوزراء”.

وأشار استيفان سلامة إلى أن “هناك قضايا نعتبرها مالية وفنية هامة سيتم نقاشها مع المانحين بوجود الجانب الإسرائيلي”، لافتا إلى أنه “فيما يتعلق باللقاءات السياسية، سيجري رئيس الوزراء محمد اشتية لقاءات مع وزيرة خارجية النرويج ومسؤولين بالبرلمان الأرووبي، وسيتم خلال الاجتماع نقاش إلزام إسرائيل باحترام الاتفاقيات الموقعة معها ودعوة الدول المانحة لإنهاء الفراغ السياسي والعودة لطاولة المفاوضات والتوقف على الاستيطان والاستمرار بتدمير حل الدولتين”.

وذكر مستشار رئيس الوزراء لشؤون التخطيط وتنسيق المساعدات أن الوفد سيطالب أيضا بتوقف إسرائيل عن الاقتطاعات المالية وعرقلة نمو الاقتصاد الفلسطيني، متابعا: “سيتم الطلب من الدول المانحة أن تستمر وأن تعيد دعمها لخزينة الحكومة الفلسطينية”.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة تنسيق مساعدات المانحين للفلسطينيين تنعقد في بروكسل يوم الثلاثاء المقبل على وقع استمرار الأزمة المالية الفلسطينية، حيث سيستضيف الاجتماع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بينما ترأسه وزيرة الخارجية النرويجية، آنيكين هويتفيلد، بحضور مسؤولين من السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية والعديد من الدول بما فيها الولايات المتحدة.

المصدر: “سبوتنيك”