مصر – توقعت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني انخفاض معدل نمو إنفاق المصريين في معظم المجالات خلال العام الحالي 2022.

وقالت الوكالة إن الانخفاض سيكون في مقدمته الطعام الذي سينمو الإنفاق عليه بنسبة 9.8% فقط مقارنة مع 11.5% من النمو خلال العاميين الماضيين.

وتوقعت أن ينفق المصريون 816 مليار جنيه على الطعام في عام 2022، و33.7 مليار جنيه على المشروبات، و93 مليار جنيه على المشروبات الكحولية.

ورجحت “فيتش” أن إنفاق المصريين على الملابس والأحذية سيبلغ 134.6 مليار جنيه، و34 مليار جنيه على العناية الشخصية، بالإضافة إلى 58 مليار جنيه للأجهزة المنزلية والأثاث.

كما توقعت أيضا أن يصل الإنفاق على الأطعمة والمشروبات إلى 101 تريليون جنيه مصري في عام 2026.

وأشارت الوكالة إلى أنه سيتم دعم إنفاق الأسر خلال عام 2022 من خلال التدفقات القوية لتحويلات العاملين في الخارج، وانتعاش النشاط السياحي مع زيادة التطعيمات في مصر.

وأوضح تقرير “فيتش” أن مصر تستورد 80% من إجمالي وارداتها من القمح من روسيا وأوكرانيا، وأنه من المرجح أن تؤدي العقوبات المفروضة على روسيا وتعطـل الإمدادات إلى ارتفاع أسعار القمح العالمية، مما يزيد ضغوط التضخم في مصر خلال عام 2022.

وكشفت تقارير عالمية في وقت سابق عن توجه المصريين لإنفاق نحو تريليون و28 مليار جنيه سنويا على الطعام والشراب خلال السنوات المقبلة، لكن بنسبة أقل مما مضى، متوقعة نمو الطبقة المتوسطة بصورة كبيرة، ونشاط قطاع الأغذية والمشروبات.

المصدر: موقع “القاهرة 24” المصري