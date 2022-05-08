مصر – علق الفنان المصري القدير يحيى الفخراني على شائعات وفاته نتيجة وعكة صحية تسببت في نقله إلى أحد المستشفيات.

وأعرب الفخراني في تصريح لـ”القاهرة 24″، عن استيائه الشديد من الشائعات المتداولة، مشيرا إلى أنه يتمتع بصحة جيدة ويتواجد حاليا في منزله، مضيفا: “أنا الحمدلله تمام ودي كلها إشاعات مغرضة”.

وكانت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض المواقع المعنية بأخبار الفن والمشاهير، قد تناولت خلال الساعات الماضية شائعة وفاة الفنان المصري القدير يحيى الفخراني.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال الفترة الماضية، تزايدا في أعداد الشائعات التي تستهدف الوسط الفني وخصوصا شائعات وفاة الفنانين والتي كانت آخرها شائعة وفاة الفنان القدير عادل إمام، والفنان أحمد بدير وغيرهما.

المصدر: “القاهرة 24”