المغرب – كشفت تقارير صحفية مغربية، أن البرتغالي أندريه فيلاش بواش، هو أبرز المرشحين لتدريب المنتخب المغربي في حال تمت إقالة المدرب البوسني وحيد خاليلوزيتش من منصبه.

ويرتقب أن يجتمع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، فوزي لقجع، في وقت لاحق اليوم الاثنين مع خليلوزيتش لتحديد مصيره مع “أسود الأطلس”.

وتشير التقارير إلى محاولة استبعاد المدرب البوسني من قيادة “أسود الأطلس” قبل انطلاق نهائيات بطولة كأس العالم التي تستضيفها قطر نهاية العام الجاري، وذلك بسبب خلافاته مع أبرز لاعبي المنتخب المغربي، الثنائي حكيم زياش ونصير مزراوي.

وترجح تقارير عدة أن يتولى مدرب نادي تشيلسي السابق، بواش تدريب منتخب المغرب في حال تمت إقالة خليلوزيتش.

ويتواجد بواش حاليا في العاصمة المغربية الرباط وهو ما يعزز التكهنات حول احتمال توليه تدريب المنتخب المغربي.

وكان خاليلوزيتش، تسلم مسؤولية تدريب المنتخب المغربي في العام 2019، وقاده للتأهل لنهائيات مونديال “قطر 2022″، كما بلغ معه ربع نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا التي استضافتها الكاميرون مطلع العام الحالي.

تجدر الإشارة إلى أن قرعة كأس العالم 2022، أوقعت منتخب المغرب في المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات بلجيكا، كرواتيا، وكندا.

المصدر: وكالات