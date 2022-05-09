إسرائيل – تنطلق اليوم الاثنين، الدورة الصيفية للكنيست الإسرائيلي بعد عطلة دامت شهرين، في ظل استعداد المعارضة لإجراء تصويت رمزي بحجب الثقة عن الائتلاف الحكومي.

وأفادت صحيفة “تايمز أو إسرائيل” العبرية، بأن الدورة الصيفية للكنيست الإسرائيلي تنطلق اليوم بعد عطلة دامت شهرين وسط أجواء متوترة يعيشها الائتلاف الحكومي بعد أن فقد الأغلبية جراء استقالة النائبة عيديت سيلمان وإعلان النائب عميحاي شيكلي منشقا، في ما تبحث المعارضة عن مشروع قانون لإسقاط الائتلاف”.

وتفاقمت الأزمة السياسية في الائتلاف الحكومي بسبب تجميد حزب “القائمة العربية” الموحدة عضويته في الائتلاف بسبب الاضطرابات في الحرم القدسي، وفي حالة سحب القائمة مقاعدها، فستكون الحكومة أقلية واضحة.

وتعتزم المعارضة إجراء تصويت بحجب الثقة، وهي خطوة رمزية إلى حد كبير، ليس من المتوقع أن يكون لها تأثير يتجاوز إبطاء العملية التشريعية للائتلاف وربما إحراج الحكومة، وفقا لـ”تايمز أوف إسرائيل”.

وعقد رؤساء أحزاب المعارضة، أمس الأحد، اجتماعا في مقر حزب الليكود في تل أبيب، ووافقوا على مواصلة الإطاحة بالحكومة، معتبرين أن الحكومة فقدت أغلبيتها في الكنيست وهي غير شرعية.

وفي السياق، اجتمع مساء أمس رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت مع رؤساء كتل الائتلاف الحكومي، مؤكدا أن “الانتخابات في هذه المرحلة ستؤدي إلى حالة من الفوضى”.

المصدر: “تايمز أو إسرائيل”