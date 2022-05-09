ليبيا – اعتبر المستشار السابق في مجلس الدولة الاستشاري صلاح البكوش أن الموقف المصري ما زال يتعامل مع القضية الليبية كقضية أمنية موكلة لجهاز المخابرات المصري وليس لوزارة الخارجية المصرية، وكما رأى الجميع فقد اجتمع وفدا مجلس النواب والدولة قبل رمضان وافتتحت الجلسة بخطاب من رئيس المخابرات المصرية.

البكوش قال خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر السبت وتابعتها صحيفة المرصد: إن مصر لن تفرط بعقيلة صالح وخليفة حفتر؛ لذلك ستتفادى أي انتخابات لأنها تعلم أن عقيلة صالح فرص نجاحه في الانتخابات القادمة خاصة ترؤسه لمجلس نواب جديد كفرص كرة ثلج في الجحيم، وتستخدم حفتر كشرطيها في المنطقة الشرقية. بحسب وصفه.

وتابع: “باشاآغا الذي وافقت عليه مصر وكانت خطة مصرية نفذت في طبرق، باشااغا هو نائب رئيس فرع العدالة والبناء فرع سياسي للإخوان المسلمين في مصراته، ومن يدعم باشاآغا الآن هو محمد صوان وكعوان والحصادي، والصفراني والمشري، وهم أعضاء في حزب العدالة والبناء وانتقلوا لفرعه الجديد تحت يافطة جديدة اسمها الحزب الديمقراطي، هم من يدعمون باشاآغا ويوفرون له الذباب الإلكتروني والمنصات الإعلامية بعد أن قدم هذا التيار تنازلات كبيرة وتخلى عن كل شيء مقابل أن يسمى رئيس وزراء، لكن تعرفون من الذي عين وزير الدفاع والخارجية، وكيف أن النفط أقفل دون علم واستشارة باشاآغا”.

كما أضاف: “من حقنا أن نحتج على تعامل مصر مع القضية الليبية في الشق الأمني فقط، نعرف أن مصر دعمت هجوم حفتر على طرابلس في 4 أبريل، وهذا موثق أن مصر هربت الأسلحة لحفتر وهددت بالتدخل ورسمت خطوطًا حمراء داخل ليبيا الدولة ذات السيادة، مصر تريد باشاآغا واعترفت بحكومته وتعترف بحفتر كقائد عام وتعترف بعقيلة كقائد أعلى وكذلك مجلس النواب”.

وأردف: “كيف ننسى 2019 ومنذ شهر حفتر قام بإقفال النفط؟ ننسى ماذا؟ وما الذي تغير في حفتر وعقيلة؟ أي ماضٍ ذلك الذي ننساه؟ حفتر يذكرنا من هو وما الذي يريده، وكذلك المصريون في العشر سنوات الماضية. ننسى ماذا؟ منذ أقل من شهر عندما اجتمع مجلسا النواب والدولة حاول رئيس المخابرات المصرية إقناع أعضاء في فريق مجلس الدولة بدعم باشاآغا، واجتمع فيهم على انفراد وهذه هي الحكومة المصرية”.

ونوّه إلى أن الحكومة المصرية تريد أن تهيمن على أي حوار ليبي وتريد إقصاء ستيفاني ويليامز وتحجيم دور الأمم المتحدة تمامًا، ولا يهمها أن يصل الليبيون لاتفاق إلا إذا كان طبقًا للشروط التي ترعاها مصر، مبينًا أن هذا هو الواقع والليبيين يعلمون ذلك.

أما بشأن مسألة الصفة التي تحملها ستيفاني ويليامز وإن كان ذلك يضعف من تأثيرها ونفوذها السياسي فقال: “إن تحصلت على ولاية من مجلس الأمن تختلف عن أنك تحصلت على ولاية من الأمين العام للأمم المتحدة، ولكن في النهاية الجميع يعرف أن ويليامز تمثل الولايات المتحدة والتوافق بينها ودول الاتحاد الاوروبي المهمة، استغرب أن تكون ويليامز التي ليس لها رأي شخصي، لكنها تعبر عن آراء التوافقات بين هذه الدول أن تكون أقل حيادية وأقل نفوذًا من رئيس المخابرات المصرية”.

واختتم بالقول: “نحن في ليبيا نحتاج لحل سياسي وهذا الحل إن لم نستطع أن نقوم به لوحدنا، علينا أن نأتي بوسيط محايد ليس له تاريخ دموي وتدخل سياسي واقتصادي وعسكري في ليبيا، وبالتأكيد ليس الحكومة المصرية ولا السيسي والمخابرات؛ لأن وساطة هؤلاء تعتبر خيبة أمل لليبيين وخيانة”.