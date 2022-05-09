ليبيا – كشف تقرير صادر عن البنك الدولي بعنوان “تعقب حرق الغاز عالميا في العام 2021” إن ليبيا من بين 10 دول مسؤولة عن 75% من هذا الحرق.

التقرير الذي تابعته وترجمت ما يخص ليبيا منه صحيفة المرصد أشار إلى أن المقصود به هو حرق الغاز الطبيعي المصاحب لاستخراج النفط محذرًا في ذات الوقت من تسببه بإطلاق مجموعة من الملوثات في الغلاف الجوي بما في ذلك ثاني أوكسيد الكاربون والميثان والكاربون الأسود.

وتابع التقرير إن ليبيا أظهرت زيادات كبيرة في حرق الغاز في السنوات الأخيرة ولم تلتزم بمبادرة البنك الدولي الرامية إلى الحد من ذلك التي تلزم الحكومات والشركات بعدم حرق الغاز بشكل روتيني في أي تطوير لحقل نفط جديد وإنهائه بالحقول الحالية بأقرب وقت ممكن على أن لا يتجاوز العام 2030.

ترجمة المرصد – خاص