ليبيا – قرر رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة تشكيل لجنة تحقيق إداري في واقعة تأخر مواعيد رحلات عودة المعتمرين من مطار جدة.

ووفقا للقرار ذي الرقم 210 لعام 2022 الصادر عن الدبيبة الذي طالعته صحيفة المرصد فقد أكدت المادة رقم 1 منه برئاسة وكيلة وزارة العدل لشؤون الديوان والمحاكم والنيابات وعضوية مدير المكتب القانوني بوزارة المواصلات ومدير إدارة المتابعة بمجلس وزراء الحكومة.

ووفقا للمادة رقم 2 من القرار تتولى اللجنة إجراءات التحقيق الإداري في واقعة رحلات عودة المعتمرين القادمين من مطار جدة السعودي عن موعدها وتحديد المسؤولين والأضرار الناجمة عن ذلك فيما أكدت المادة رقم 3 على إنهاء اللجنة لأعمالها في التحقيق الإداري خلال أجل أقصاه أسبوع.

وتابعت المادة رقم 3 بالتأكيد على تقديم اللجنة تقريرا مشفوعا بمحاضر التحقيق للدبيبة في وقت جاء في المادة رقم 4 العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره الموافق للـ8 من مايو الجاري على أن تتولى الجهات المختصة والمعنية به تنفيذ كافة ما ورد فيه من مواد.