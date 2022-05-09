العراق – وجه الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الاثنين، دعوة تتعلق بمبادرة لـ”إنعاش” بلاد الرافدين في وقت تحذر التقارير من احتمالية تعرض العراق للتصحر والجفاف.

وذكر بيان رئاسي، أن “صالح استقبل وزير الموارد المائية مهدي رشيد وبحث معه تطورات الوضع المائي في البلد وانخفاض مناسيب نهري دجلة والفرات”.

ونقل البيان عن الرئيس قوله، إن “ملف المياه يجب أن يكون أولوية قصوى باعتباره أحد مرتكزات الأمن القومي العراقي، وهناك ضرورة للتواصل مع دول الجوار لتنظيم العلاقات المائية على مبادئ حسن الجوار ومراعاة المصالح المشتركة للجميع، وعدم الإضرار بالعراق”.

وأشار إلى “الجهود التي تبذلها الحكومة ووزارة الموارد المائية في هذا الصدد”.

وأكد أهمية “حماية المسطحات المائية وصيانة السدود، ووضع خطط استراتيجية تشترك فيها كل مؤسسات الدولة وبالتنسيق مع الخبرات الدولية في مجال مواجهة أزمات الجفاف والتصحر والتغير المناخي الذي بات أزمة عالمية تعاني منها الدول وخصوصا في منطقة الشرق الأوسط”.

وأوضح صالح ضرورة أن “يكون التصدي لتغير المناخ أولوية وطنية في العراق والشروع في مبادرة إنعاش بلاد الرافدين”.

المصدر: RT