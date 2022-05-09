ليبيا – أكد نائب رئيس الحكومة الليبية سالم الزادمة دور الإرادة الوطنية في إنهاء الأزمة الليبية.

الزادمة دعا في رسالة إلى الفعاليات الشبابية والاجتماعية والسياسية ومشايخ وأعيان وحكماء ليبيا وفقًا لما نقلته صحيفة “الشرق الأوسط” إلى ضرورة رفع مستوى الوعي بخطورة التدخلات الخارجية في الحالة السياسية الليبية.

وأكد تقديره للجهود الدولية الخيرة التي كانت وما زالت في مستوى التعاون الدولي الرامي إلى تحقيق السلام الحقيقي في ليبيا.

كما قال: إن الجموع الفاعلة توافدت من مختلف المدن الليبية للتأكيد على موقفهم الوطني الداعم للاستقرار والسلام في ليبيا، عبر التوافق الليبي – الليبي، الذي منح الثقة للحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاآغا. داعيًا كل مكونات الشعب الليبي إلى الاستعداد والمشاركة في صناعة الاستقرار والتنمية الحقيقية في كامل ليبيا.