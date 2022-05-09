ليبيا – رأى المسؤول الشرعي بالجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة عضو دار إفتاء في طرابلس سامي الساعدي أن مفتي المؤتمر العام المعزول من قبل مجلس النواب الصادق الغرياني تحمل الكثير من الكيد والخطر وحملات التشويه المأجور منها ولكنه بثباته واستمراره في النصح والبيان لأكثر مِن عقدٍ من الزمان على الأقل استفاق الكثير وانتبه الجم الغفير،على حد تعبيره.

الساعدي وفي منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قال :”يكون على الخبازين والطباخين محتسب ولا يكون على السياسيين محتسب؟”من يحتسب على الساسة في بلادنا اليوم؟” .

وأضاف الساعدي:”ما رأينا مثل سماحة المفتي في القيام بهذا العبء الثقيل، وقد تحمل في سبيل ذلك الكثير، رغم الكيد والخطر وحملات التشويه المأجور منها والمتبرع، ولكن بفضل الله ثم بثباته واستمراره في النصح والبيان لأكثر مِن عقدٍ من الزمان على الأقل استفاق الكثير وانتبه الجم الغفير. وإن ثباته لدرسٌ بليغ لنا جميعًا نحن الذين نتأثر بتلك المؤثرات. فلله دره وعلى الله أجره”.