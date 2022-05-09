بولندا – تعرض السفير الروسي لدى بولندا سيرغي أندرييف، لاعتداء اليوم الاثنين أثناء مراسم وضعه إكليلا من الزهور على قبر الجنود السوفييت في وارسو.

ورشق متظاهرون السفير الروسي سيرغي أندرييف وزوجته ودبلوماسيين مرافقين له بالطلاء الأحمر ولم يسمحوا لهم بالاقتراب من النصب التذكاري.

وقام رجال الشرطة الذين وصلوا إلى موقع الحادث في غضون دقائق، بفرض طوق أمني حول الدبلوماسيين ورافقوهم إلى سياراتهم.

وعلقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على الاعتداء على السفير، بالقول إن “مناصري النازية الجديدة كشفوا عن وجههم مرة أخرى وهذا وجه دموي”.

وأضافت: “هدم النصب التذكارية لأبطال الحرب العالمية الثانية، وتدنيس القبور، والآن تعطيل مراسم وضع الزهور في يوم مقدس لكل شخص محترم، كل هذا يثبت أمرا بديهيا – لقد اتخذ الغرب مسارا لإعادة بعث الفاشية”.

وتابعت: “لكن لا يمكن تخويفنا. من عليه أن يخاف هم سكان أوروبا لما يرونه في المرآة”.

المصدر: “تاس”