ليبيا – أكد عضو مجلس النواب علي الصول وجود أزمة داخل البرلمان، مرجعًا ذلك إلى أسباب تاريخية بدأت منذ الانقلاب على نتائج الانتخابات التشريعية في 2014.

الصول وفي تصريح لموقع “إرم نيوز” قال: إن البرلمان يعيش أزمة بدأت مع إعلان النتائج النهائية لانتخابات 2014 التي انقلبت عليها أطراف بعينها لم تنل العدد المطلوب أو عدد الكراسي التي تمثلها في مجلس النواب فأعلنت الحرب، ما تسبب في انقسام الدولة والبرلمان.

واستبعد الصول تطور الأمور إلى استقالة، مضيفًا: “ما نقوم به فقط هو دراسة لكيفية الوصول لمرحلة استقرار للتوصل إلى انتخابات رئاسية وتشريعية في أقرب وقت بدستور للبلاد أو قاعدة دستورية متوافق عليها”.

وواصل الصول حديثه: “هناك مساع جادة لتمكين الحكومة الليبية من استلام مقراتها في طرابلس ودخولها بسلام، وسيتم تعديل واعتماد قانون الميزانية بما تتطلبه المرحلة”.