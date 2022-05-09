ليبيا – اتهم المختص في الشؤون السياسية سعيد العرفاوي المجلس الرئاسي ومجلس الدولة الاستشاري وحكومة تصريف الأعمال برئاسة عبد الحميدالدبيبة بأنهم بسعيهم لتشكيل أجهزة حكم أو توسيعها بعيدًا عن خيار الانتخابات والحكومة التي أقرها البرلمان “يثبتون أن هذه الأجسام الثلاثة وراء إفشال إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية ديسمبر الماضي”.

العرفاوي وفي تصريحات خاصة مع موقع “سكاي نيوز عربية”، توقع موجة عنف جديدة مع عودة قيادات إرهابية خطيرة ومتشعبة في علاقاتها الداخلية والخارجية مثل عبد الحكيم بلحاج وقيادات من تنظيم القاعدة، مستشهدًا بأن هذه العودة صاحبتها اشتباكات مسلحة متقطعة في مدن غرب ليبيا.