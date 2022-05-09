ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي إبراهيم الفيتوري إن الشارع الليبي الآن استسلم للوضع القائم وحلم الانتخابات تبخر تقريبًا.

الفيتوري وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية”، أوضح أن رئيس تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة مُصرُّ على أنه يملك الشرعية، ومجلس النواب سحب كافة الاختصاصات وأعطاها للحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاآغا، متسائلًا: “هل سيتمكن الأخير من الحكومة في ظل الفوضى العسكرية في طرابلس؟”.

وتوقع أن يشتغل الغرب الليبي في أي لحظة بسبب تحركات الميليشيات غير المفهومة، خاصة مع تشديد الحراسة على مقرات الحكومة هناك.