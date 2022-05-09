ليبيا – قال الخبير والباحث المتخصص في الشأن الليبي حمزة المؤدب إن المشهد الاجتماعي في الجنوب التونسي بات أكثر تأثرًا من أي وقت مضى باضطراب التجارة مع ليبيا التي تمثل أهم مصدر دخل للسكان هناك، مشيرًا إلى تصاعد الهجرة غير المنتظمة نحو إيطاليا انطلاقًا من سواحل الجنوب، بسبب البطالة هناك.

المؤدب وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” القطري، أوضح أن المناطق الحدودية في الجنوب التونسي كانت تنتظر “عودة الروح” إلى الحياة التجارية والاقتصادية هناك، بعد خسائر كبيرة راكمها التجار في المنطقة التجارية المغاربية نتيجة تواتر غلق المعابر منذ عام 2011 وبدرجة أشد منذ 2015.