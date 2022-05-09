ليبيا – أكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالمؤتمر الوطني السابق عبد المنعم اليسير أن زعيم الجماعة الليبية المقاتلة عبد الحكيم بلحاج ومفتي المؤتمر العام المعزول من قبل مجلس النواب الصادق الغرياني ليسا بحاجة إلى زيارة، لأنهما دومًا على اتصال.

اليسير وفي تصريحات خاضةو لموقع “العين الإخبارية”، أوضح أن إدارة البحوث الشرعية التابعة للصادق الغرياني تدار من قبل الجماعة الليبية المقاتلة، مشيرًا إلى أنه رغم أن تلك الزيارة مجرد دعاية ليس أكثر، إلا أن الطرفين حاولا من خلالها إيصال بعض الرسائل.

ومن بين تلك الرسائل -بحسب اليسير- أن الطرفين باتا فريقًا واحدًا متواجدًا الآن في العاصمة طرابلس، وأنها أصبحا مسيطرين بعد أن نجحا في إلغاء الانتخابات.

وأشار إلى أنه بعد إفشال الانتخابات أصبحت خطة هذا الفريق السيطرة الكاملة على المنطقة الغربية وإرجاع الأمور كما هي، مؤكدًا أنهم يسعون لجر أمريكا والناتو لحرب ضد القوات المسلحة ؛ بحجة أن القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر ومن معه متحالفين مع روسيا.

اليسير أكد أن خطوات حثيثة يخطوها الغرياني وبلحاج أملًا في إيجاد تحالف دولي للقضاء على القوات المسلحة والسيطرة الكاملة على هذا البلد والمنشآت النفطية، والوصول إلى الحدود المصرية، لتهديد القاهرة.