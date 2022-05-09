ليبيا – قال عضو جبريل اوحيدة إن البرلمان في أزمة حقيقية؛ لأن جلسة اعتماد الميزانية تحتاج إلى أغلبية، في حين أن الحضور سيكون ضعيفًا خلال جلسة اليوم الإثنين.

اوحيدة وفي تصريح لموقع “إرم نيوز” ، أوضح أن هناك انقسامًا جديدًا في مجلس النواب؛ إذ هناك أعضاء موالون لحكومة عبد الحميد الدبيبة وآخرون موالون لفتحي باشاآغا، ما يضع البرلمان أمام أزمة غير مسبوقة.

وأشار إلى أن هناك انقسامًا متصاعدًا، متسائلًا: ‘لكن هل سيكون تأثيره كبيرًا في اعتماد الميزانية؟”، مضيفًا: “هذا ما ستسفر عنه الجلسات القادمة وقد لا يكون هناك نصاب لجلسة اليوم الإثنين”.