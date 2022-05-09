السعودية – أعلن وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب اليوم الاثنين أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، بات سفيرا للسياحة السعودية.

ونشر الخطيب “تغريدة” عبر حساب على موقع “تويتر” جاء فيها: “أرحب اليوم بليونيل ميسي وأصدقاءه في السعودية لقضاء إجازة مميزة يستكشف بها كنوز البحر الأحمر وموسم جدة وتاريخها العريق”.

وأضاف أحمد الخطيب: “هذه ليست زيارته الأولى للمملكة ولن تكون الأخيرة، ويسرني أن أعلن #ميسي_سفيرا_للسياحة_السعودية”.

ونشر الخطيب صورة لميسي أثناء وصوله إلى جدة يظهر بجانبه زميله في المنتخب الأرجنتيني ونادي باريس سان جيرمان، لاعب خط الوسط ليوناردو باريديس.

وتعد زيارة ميسي (34 عاما) للسعودية هي الرابعة بعد أن قاد منتخب بلاده في 2011 في مباراة ودية أمام المنتخب السعودي على ستاد الملك فهد الدولي بالرياض، قبل أن يشهد حضوره كأس “سوبر كلاسيكو” بين البرازيل والأرجنتين في الرياض، والثالثة 2020 عندما واجه أتلتيكو مدريد الإسباني في نصف النهائي على أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

المصدر: “twitter/AhmedAlKhateeb”