ليبيا – ناقش مجلس النواب في جلسته المغلقة اليوم مشروع قانون الميزانية العامة للدولة 2022.م وبعد مناقشة مشروع القانون تم إحالته للجنة الموازنة والتخطيط والمالية بالمجلس وفقاً للقانون رقم 04 لسنة 2014 المنظم لعمل المجلس.

وعلقت جلسة اليوم الاثنين بحسب الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق ليوم غدٍ الثلاثاء حيث سيناقش المجلس ما وصلت إليه اللجنة المُكلفة بالمسار الدستوري في إجتماعات القاهرة ومايُستجد من أعمال.

يشار إلى أنه قد انطلقت جلسة البرلمان اليوم الاثنين برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب ” فوزي النويري ” ، وذلك لتواجد رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح في دولة مصر.