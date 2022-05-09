إنجلترا – علق المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول على تصريحات الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، حول رغبة إنجلترا بأكملها بحصول “الريدز” على لقب الدوري.

وصرح غوارديولا، عقب فوز مانشستر سيتي على نيوكاسل يونايتد (5-0) أمس الأحد: “الكل في هذا البلد يدعم ليفربول.. وسائل الإعلام والجميع.. بالطبع، لأن ليفربول لديه تاريخ رائع في المنافسات الأوروبية”.

وأضاف: “لكن الأمر ليس كذلك في البريميرليغ، لأنهم فازوا بلقب واحد خلال 30 عاما.. لكنها ليست مشكلة على الإطلاق.. ليفربول ومانشستر يونايتد هما الأهم من حيث الألقاب والإرث والتاريخ بالنسبة للكثيرين”.

وأتم غوارديولا: “لكننا في الصورة منذ 11 أو 12 عاما، ولا أهتم إذا كان الناس يريدون أن يفوز ليفربول أكثر منا.. إنها ليست مشكلة”.

ورد كلوب خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الاثنين، عشية مواجهة أستون فيلا، على ما قاله بيب، ضاحكا: “حسنا، أنا أعيش في مدينة ليفربول، لذا نعم، يريد الكثير من الناس هنا أن نفوز بالبريميرليغ. وهذا شيء طبيعي بكل تأكيد”.

وتابع الألماني: “ليس لدي أي فكرة عما إذا كانت الدولة بأكملها تدعمنا، لا أعرف ذلك.. ليس هذا الشعور الذي ينتابني عندما نذهب إلى ملاعب أخرى لخوض مباريات. الواقع عكس ذلك.. لكن ربما يعرف بيب عن هذا الأمر أكثر مني”.

وتابع كلوب: “لقد تفوهت ببعض الأشياء التي ندمت فيما بعد عليها، حدث ذلك حتى وقت قريب، بعد مواجهة توتنهام، ربما جانبني الصواب، لا أعرف بالضبط ما هي حالة غوارديولا الآن بعد الخروج من دوري الأبطال.. لكن ليفربول وصل بالفعل إلى النهائي”.

المصدر: وكالات