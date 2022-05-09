ليبيا- أعلن وزير التربية والتعليم بحكومة تصريف الأعمال موسى المقريف استئناف سير الدراسة في كافة المدارس في كامل التراب الليبي في الـ8 من مايو الجاري.

بيان صحفي صدر عن الوزارة اطلعت عليه صحيفة المرصد نقل عن المقريف تأكيده إن هذا الاستئناف يأتي بعد انتهاء عطلة منتصف السنة الدراسية وتنفيذا لمواعيد الدراسة والامتحانات لجميع المراحل التعليمية بعد دخول الطلاب في العطلة خلال الفترة الممتدة من الـ10من أبريل الماضي وحتى الـ5 من مايو الجاري.

وأعرب المقريف عن تمنياته بالتوفيق للطلاب الدارسين في 4700 مؤسسة تعليمية في كامل التراب الليبي في ظل اهامام الوزارة بتوفير الإمكانيات التي تمكنهم من الدراسة في بيئة وظروف ملائمة متطرقا للميزانية التشغيلية التي تم صرفها لمراقبات التربية والتعليم في البلديات.

وأضاف المقريف إن هذه الميزانية تم إنفاقها لإجراء صيانات عاجلة وتوفير بعض المستلزمات من قرطاسية ونحوها مشيرا لوجود مساعي حثيثة من قبل الوزارة لتنفيذ قرار الحكومة رقم 32 لعام 2021 بشأن إنشاء 1500 مدرسة في مختلف المناطق خلال 3 أعوام بمعدل 500 مدرسة سنويا ابتداء من العام الجاري.