“داعش” يتبنى هجوم‎ سيناء الذي أدى إلى مقتل 11 عسكريا

“داعش” يتبنى هجوم‎ سيناء الذي أدى إلى مقتل 11 عسكريا

مصر – أعلن تنظيم “داعش” الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم الذي أودى بحياة ضابط و10 جنود مصريين في شبه جزيرة سيناء مساء السبت.

وقال التنظيم في بيان على وكالة “أعماق” التابعة له إن “مقاتلي داعش قتلوا جنودا مصريين واستولوا على أسلحتهم وأحرقوا مواقعهم غرب سيناء”.

وكان الجيش المصري أعلن يوم السبت عن مقتل ضابط و10 جنود وإصابة 5 آخرين في تبادل لإطلاق النار على الضفة الشرقية لقناة السويس، في هجوم إرهابي استهدف محطة لضخ المياه.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن “هذه العمليات الإرهابية لن تحبط إصرار الدولة والجيش على مواصلة اجتثاث الإرهاب”.

المصدر: “أ ف ب”