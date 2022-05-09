أوكرانيا – ملأ الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، الجزء الثاني من الاستبيان للحصول على وضع مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي وعرضه على رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين.

وكتب زيلينسكي في صفحته على “تلغرام”: “التقيت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عبر مؤتمر الفيديو. وعرضت عليها الجزء الثاني من الاستبيان لحصول أوكرانيا على وضع مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي. أشكركم على إشارات الدعم الواضحة في هذا الطريق المهم بالنسبة لنا”.

وسلمت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في 8 أبريل الماضي، إلى الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، استبيانا، سيسمح استكماله للمفوضية الأوروبية بتقديم توصية إلى مجلس الاتحاد الأوروبي لبدء مناقشة بدء المفاوضات بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي. وفي 18 أبريل الماضي، سلم زيلينسكي الاستبيان المكتمل إلى رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في كييف. وتعد توصية المفوضية الأوروبية إلى مجلس الاتحاد الأوروبي لبدء المفاوضات بشأن القبول في المجتمع هي الخطوة الأولى على طريق الانضمام.

المصدر: تاس